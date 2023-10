Wout van Aert heel duidelijk over Mathieu van der Poel: "Dat nooit!"

Mathieu van der Poel was ook in 2023 een gesel voor Wout van Aert. Onze landgenoot moest meer dan ooit zijn meerdere erkennen in de Nederlander.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Het blijft een relatie met ongelofelijk veel rivaliteit tussen de twee renners. Het gaat vaak om historische duels in het wielrennen.

“Ik denk het wel”, zegt Wout van Aert aan Het Laatste Nieuws. “We komen elkaar nu al heel wat jaren tegen in de finale van elke grote koers. Het is logisch dat de mensen ons als twee grote rivalen gaan herinneren. Maar ze moeten ook onthouden dat we met respect tegen mekaar koersen.”

Van haat tegenover de persoon Mathieu van der Poel is geen sprake. “Ik haat verliezen van Mathieu, maar ik haat hem niet als persoon. Wellicht hebben we mekaar beter gemaakt. We begrijpen dat we elkaars aanwezigheid moeten aanvaarden en dat die goed is voor de sport en voor onszelf.”

Of Van Aert het telefoonnummer van Van der Poel heeft? “Ja, maar we bellen mekaar nooit. Dit blijft een rivaliteit waarbij we niet als vrienden communiceren. Voor ons allebei is het een doel om mekaar te verslaan en beter te zijn dan de ander. Daarvoor heb je dat gevoel van concurrentie nodig. Maar als er iets besproken moet worden, is het geen probleem om met hem te gaan praten in het peloton.”