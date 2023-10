José De Cauwer ziet probleem bij Soudal Quick-Step na mislukte fusie: "Dat kan je niet anders stellen"

Remco Evenepoel blijft dan gewoon waar hij is, bij Soudal Quick-Step. José De Cauwer trekt zijn conclusies na het het hele fiasco rond de fusie met Jumbo-Visma.

Remco Evenepoel was duidelijk na de Ronde van Lombardije: hij blijft gewoon bij Soudal Quick-Step. "Ik heb geen reden om hier ontevreden te zijn. We gaan het maximale eruit halen", zei Evenepoel bij Sporza.

"Ik denk dat er niets anders op zit", zegt José De Cauwer bij De Zevende Dag. "Er is een poging geweest van bepaalde personen om uiteindelijk toch die ploeg te verlaten, maar dat is niet gelukt. En dan is het wat het is nu en moet hij er inderdaad het best van maken."

Brokken lijmen

"Uiteindelijk is het allemaal niet doorgegaan en denk ik, en dat kan je niet anders stellen, is dat er nu brokken moeten worden gelijmd. Er zullen er altijd al een deel geweest zijn die te kennen gegeven hebben dat ze mee wilden gaan met Remco. En anderen die voelden dat ze daar niet bij waren."

Maar nu de ploeg blijft bestaan, zal er weer eenheid nodig zijn. "Ze moeten nu weer allemaal aan dezelfde koord trekken in dezelfde Wolfpack. En dat moet nu opnieuw gelijmd worden. Dus daar zal wel werk aan zijn", concludeert De Cauwer.