Trainer Lamberts onthult hoe hij Wout van Aert het nieuws bracht over zijn vertrek

Wout van Aert krijgt dit jaar na twaalf jaar een andere coach. Marc Lamberts maakt immers samen met Primoz Roglic de overstap naar BORA-hansgrohe.

Het zal volgend jaar wennen zijn voor Wout van Aert, zonder zijn coach Marc Lamberts. De Nederlander trok vorige week zaterdag naar het huis van Wout van Aert, net voor hij naar Italië vertrok. Lamberts gebruikte de smoes dat hij het trainingsplan voor 2024 wilde bespreken.

"Dat was ook zo, maar ik had dus nog een andere mededeling", zegt hij bij Knack. "Een die ik absoluut face to face wilde vertellen. Ik had me voorgenomen om niet te huilen, maar het is me niet gelukt. Wout zei dat hij zich stoer probeerde te houden, maar ook hij had het niet gemakkelijk. Logisch, na al die jaren."

Grote evolutie bij Van Aert

Lamberts kent Van Aert al sinds hij 17 was en nog een koorknaap van 1 meter 70 en 63 kilo was. Van Aert ambieerde toen enkel een carrière in het veldrijden, dat was toen zijn enige doel. Twaalf jaar later is Van Aert een van de beste renners ter wereld.

Ook voor Lamberts was dat een verrassing. "Ik zag toen al wel dat hij een grote motor had, maar dat hij ooit een van de allerbelangrijkste renners zou worden, had ik toen ook niet vermoed."