Wanneer duikt Wout van Aert voor het eerst het veld in? Veelzeggend antwoord na WK gravel

Het seizoen van Wout van Aert zit er eindelijk op het. Hij sloot af met een achtste plaats op het WK gravel en denkt nu even niet aan fietsen.

De week van Wout van Aert was opnieuw goed in Italië. Hij won in de Coppa Bernocchi en haalde onlangs heel wat pech nog de top tien. Hij werd uiteindelijk achtste op iets meer dan acht minuten van winnaar Matej Mohoric.

Er is nu eindelijk tijd voor wat rust voor Van Aert, maar in Beringen is natuurlijk ook het veldritseizoen begonnen. Wanneer zien we Wout van Aert dit jaar voor het eerst dit jaar weer het veld induiken?

Eerst vakantie, daarna crossen

"Mijn seizoen zit erop en dat is meteen de eerste vraag", lachtte Van Aert bij Sporza. "Ik denk nu aan vakantie en de fiets gaat even aan de kant", zei Van Aert bij Sporza. "We zullen binnenkort wel kijken hoe mijn winterplanning eruit zal zien, maar de familie Van Aert blijft nog even in Italië om te genieten."

Vorig jaar begon Van Aert op 4 december in Antwerpen aan zijn veldritseizoen en reed uiteindelijk 14 crossen. Zoiets mogen we ook dit jaar verwachten van Van Aert. Nog zo'n twee maanden geduld dus.