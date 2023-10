Wout van Aert geeft het toe na zijn pech op het WK gravel: "Twee keer mijn eigen fout"

Voor Wout van Aert is het WK gravel opnieuw een ontgoocheling geworden. Hij moest al snel achtervolgen na een val en een lekke band.

Wout van Aert zat mee in een kopgroep met onder meer Florian Vermeersch en latere winnaar Matej Mohoric. Maar plots zat hij op meer dan tien minuten. Na een valpartij en een lekke band was het over en uit voor de Belgische topfavoriet.

"Het zat allemaal een beetje tegen", zei Van Aert achteraf bij Sporza. "Mijn zadel was al gezakt en dan viel ik en reed ik lek. Maar dat was twee keer mijn eigen fout, een beetje onvoorzichtig geweest", gaf Van Aert ook toe. Volgens Florian Vermeersch reed Van Aert lek op een putdeksel.

🇮🇹 #Veneto2023



Bad luck for Wout again, as he trails by a big margin after a crash. 😞



90 kilometres left in the race. pic.twitter.com/okJyAOYGGw — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) October 8, 2023

"Het jammere was dat ik mijn band niet snel gemaakt kreeg nadat ik lek reed. Er was iets stuk aan het ventiel en daardoor heb ik heel wat tijd verloren. Vanaf dan zat ik in de achterhoede." Van Aert wist vanaf dan dat hij uitgeteld was voor de wereldtitel.

Maar desondanks bleef hij wel doorgaan. "Ik had geen zin om af te draaien", stelde Van Aert. Hij reed van groepje naar groepje en eindigde uiteindelijk toch nog in de top tien. "Het was al bij al een leuke ervaring."