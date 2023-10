Wout van Aert kijkt terug op zijn wegseizoen van 2023 en komt tot duidelijke conclusie

Wout van Aert beleefde niet zijn beste seizoen op de weg. Het was vaak van net niet.

Wout van Aert won dit seizoen uiteindelijk vijf keer op de weg: de E3 Saxo Classic, het BK tijdrijden, een rit en het eindklassement in de Ronde van Groot-Brittannië en onlangs nog de Coppa Bernocchi. Maar hij greep er minstens evenveel keer net naast.

"Er waren een paar tweede plaatsen die ik kon accepteren, maar er waren ook momenten dat het anders had kunnen zijn", zegt Van Aert bij HLN. Van Aert is dan ook duidelijk over welke tweede plaatsen het prcies gaat.

Hij wijst onder meer naar de tweede rit van de Tour, het EK en ook Parijs-Roubaix. "Als je dat optelt, had je een heel ander jaar kunnen krijgen, en een heel ander gevoel." Maar veel meer dan erbij stil te staan kan Van Aert niet doen. Volgend seizoen gaat hij er opnieuw vol voor.