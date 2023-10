Tijd om zaken uit te klaren bij Soudal Quick-Step? Bal ligt niet in het kamp van Lefevere maar van Evenepoel & co

Patrick Lefevere gaat door met Soudal Quick-Step, Remco Evenepoel blijft dus ook voor de ploeg rijden. Dat weten we inmiddels. Of alles dan peis en vree is, is nog een ander paar mouwen.

Op zijn zachtst gezegd is het de laatste maanden niet bepaald rustig geweest rond de Wolfpack. Zou Evenepoel vertrekken naar INEOS? Zou er een fusie komen met Jumbo-Visma? Dat alles is inmiddels wel van tafel geveegd. Het is de vraag of dan zomaar een bladzijde omgedraaid kan worden en samen verder gegaan kan worden.

Het gaat overigens niet enkel om de figuur van Remco Evenepoel, maar om zowat de hele ploeg. Ilan Van Wilder liet al duidelijk merken dat hij niet opgezet was met het hele fusieverhaal. Het is ook de vraag in welke mate alle renners van Soudal Quick-Step hierover op dezelfde lijn zaten.

LEFEVERE BLIJ MET VERKLARING EVENEPOEL

Kortom: misschien is het nog wel nodig om één en ander uit te klaren. Al heeft Patrick Lefevere op het gala van de Kristallen Fiets aangegeven dat er wat hem betreft niet veel te zeggen valt. Hij trekt zich op aan de verklaring van Remco Evenepoel en op het potentiële effect hiervan op alles en iedereen rond Soudal Quick-Step.

Het zal inderdaad voor velen - renners en stafleden - een opluchting zijn dat ze niet enkel verder gaan met de huidige ploeg, maar ook kunnen blijven werken voor een kopman als Evenepoel. Als er toch nog bepaalde zaken mensen in de ploeg dwarszitten, ligt de bal in hun kamp om dat aan te kaarten. Niet in dat van het management.

IEDEREEN BIJ WOLFPACK GEBAAT BIJ GOEDE SAMENWERKING

Evenepoel steekt het niet onder stoelen of banken dat er frustraties en botsingen (geweest) zijn. De kern rond hem lijkt enkel met Landa versterkt te worden. Ook al zijn er dingen om niet vrolijk van te worden, iedereen zal wel zo professioneel ingesteld zijn om tot een goede samenwerking te komen in 2024. Met of zonder overleg.