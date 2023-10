Jumbo Visma met de handen in het haar: "Wordt helemaal niet gemakkelijk"

Jumbo Visma heeft momenteel 25 renners onder contract voor 2024. De UCI schrijft echter voor dat dit er minstens 27 moeten zijn.

De mislukte fusie met Soudal-QuickStep zadelt Jumbo Visma met een stevig probleem op. De Nederlandse wielerploeg ging er van uit dat er genoeg renners de overstap zouden maken, waardoor het team compleet zou zijn.

Maar dat is niet het geval. Het is niet alleen verplicht om meer renners te hebben, maar ook noodzakelijk om de nodige kwaliteit in huis te hebben, zo vertelt sportief directeur Merijn Zeeman aan WielerFlits.

Het feit dat Nathan Van Hooydonck na zijn hartstilstand moest stoppen met koersen nam nog een extra pion weg. Half oktober nog op zoek moeten naar versterking, zeker om Van Hooydonck te vervangen, is niet simpel.

“Nathan was een enorm waardevolle kracht binnen onze voorjaarskern. Het is absoluut niet realistisch dat we hem op dit moment in het jaar nog kunnen vervangen. En we hebben voor het voorjaar opties met onder meer Jan Tratnik en Matteo Jorgenson. Op klassiek gebied zitten we nu al heel ruim”, klinkt het.

Er wordt dan ook gekeken om een allrounder die de nodige belasting aankan binnen te halen, maar dat wordt niet gemakkelijk. De meeste renners met dat profiel hebben op dit moment al een ploeg voor 2024.