Cian Uijtdebroeks dreigt met vertrek bij BORA-hansgrohe: "Zullen zien of ze dat kunnen bieden"

Komt het nog goed tussen Cian Uijtdebroeks en BORA-hansgrohe? De jonge Belg was niet tevreden over zijn prestatie in de Chrono des Nations en wees naar zijn ploeg.

Uijtdebroeks werd in de Chrono des Nations 14de op 21 deelnemers, op meer dan vier minuten van winnaar Joshua Tarling. Na een probleem met zijn shifter moest Uijtdebroeks al snel wisselen van fiets, maar zijn reservefiets was niet helemaal in orde.

De jonge Belg maakte zich boos op zijn ploeg, een zoveelste strubbeling. Tijdens de Vuelta was er ook al de concurrentie met zijn ploegmaat Vlasov, die per se voor Uijtdebroeks wilde eindigen. En er is ook de komst van Primoz Roglic.

Vertrek bij BORA-hansgrohe?

Het contract van Uijtdebroeks loopt eind volgend jaar af, denkt hij nu al aan een vertrek bij de Duitse ploeg? "Ik ben er zelf nog niet extreem mee bezig", zei hij bij Het Nieuwsblad. Maar Uijtdebroeks beseft ook dat hij de voorbije twee jaar veel kansen kreeg van zijn ploeg.

Kansen en vrijheid die hij bij een andere ploeg misschien niet had gekregen. "Maar we zullen de zaken goed moeten analyseren: wat is er nodig om in de toekomst echt competitief te zijn in de grote rondes? Dan zullen we zien of BORA dat kan bieden, of we op zoek moeten naar een plek waar ze dat wel te bieden hebben."