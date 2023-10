Cian Uijtdebroeks furieus op zijn eigen ploeg na wanprestatie in Chrono des Nations

Cian Uijtdebroeks werd in de Chronos des Nations 14de op 21 deelnemers. De Belg van BORA-hansgrohe was achteraf niet tevreden.

Cian Uijtdebroeks nam deel aan de Chrono des Nations om te werken aan zijn tijdrit. De 20-jarige Belg kan klimmen als de besten, maar het tijdrijden is een probleem. In de Vuelta verloor Uijtdebroeks zo heel wat tijd op zijn concurrenten.

Maar in de Chrono des Nations liep het al snel fout voor Uijtdebroeks. "Na tien kilometer kwam mijn shifter los en moest ik verder met de reservefiets, die helemaal niet in orde was", zei een misnoegde Uijtdebroeks bij HLN.

"Dat het altijd iets is met het materiaal bij Bora", foeterde Uijtdebroeks nog. Het rondetalent rijdt volgend jaar de Giro, daar staan maar liefst 68 kilometer tijdrijden op het programma. En er is nog heel veel werk bij Uijtdebroeks om zijn tijdrit te verbeteren.

De jonge Belg hoopt dan ook om de komende maanden veel in de windtunnel te zitten. "Ik hoop nu wel dat ze bij BORA die planning gaan maken, het zou dom zijn om het niet te doen."