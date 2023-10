Fem van Empel stelt veldritfans gerust na nieuwe demonstratie: "Dan gaat de riem er even af"

Fem van Empel heerst nog altijd bij de vrouwen. De wereldkampioene won in Waterloo en zet haar reeksje zo voort.

De eerste manche van het nieuwe seizoen in de Wereldbeker was de vierde wedstrijd voor de Nederlandse wereldkampioene Fem van Empel sinds het WK (21). In Waterloo won ze opnieuw, waardoor ze ongeslagen blijft in haar regenboogtrui.

Van Empel was goed weg in Waterloo, Pieterse moest alle zeilen bijzetten om te volgen. In de tweede ronde maakte Pieterse een knieval en Van Empel was gaan vliegen. Aan de meet was haar voorsprong 36 seconden om Pieterse, Alvardo werd derde op bijna twee minuten.

Van Empel moest zelfs niet demarreren om alleen weg te rijden. "Het volstond om mijn eigen tempo te rijden." Ook het moment waarop ze Pieterse los reed had Van Empel niet door. "Pas toen ik het publiek hoorde", zei de Nederlandse nog.

EK in Ponchâteau

Maar naar een dominantie van de wereldkampioene zijn we niet op weg. "Ik ga niet alles rijden dit seizoen. Na het Europees kampioenschap (op 4 november, nvdr.) neem ik even rust. Dan gaat de riem er even af." In Ponchâteau verdedigt Van Empel haar titel.