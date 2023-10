Mama Isabelle Nijs bijzonder trots op zoon Thibau Nys: "Spannendste wedstrijd uit mijn leven"

Mama Isabelle Nijs was niet aanwezig in de VS toen haar zoon Thibau Nys zijn eerste Wereldbeker bij de profs won. Vanuit Baal volgde ze wel alles heel intensief.

"Ik ben speciaal vroeger op restaurant gegaan om op tijd terug te zijn en klaar te zitten voor de buis", zegt mama Isabelle Nijs bij VRT NWS. "Het was de spannendste wedstrijd uit mijn leven. Heel beklijvend. Ik zat met hartkloppingen in de zetel en schrok van mezelf want meestal ben ik heel kalm."

De overwinning in de Wereldbeker in Waterloo was voor mama Nys een bevestiging van de zege Beringen, dat het zeker geen toevalstreffer was. "Ik weet hoe hard Thibau voor alles werkt, dat zijn testen goed zijn, en zijn trainingen vlot verlopen. Maar de wedstrijd moet altijd gereden worden."

Isabelle Nijs beleeft zo voor de tweede keer de carrière van een veldritrijder, na haar ex-man Sven Nys. Maar toch is het helemaal anders met haar zoon Thibau. "Bovendien ben ik intussen 20 jaar ouder en kijk ik er ook op een andere manier naar."