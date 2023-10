Paul Herygers over invloed van Nys op Van der Poel en Van Aert: "Wees er maar zeker van"

Thibau Nys is de man van het moment met twee zeges. Maar wat zal hij vermogen als ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel opnieuw het veld induiken?

Het veldritseizoen is nog maar twee weken jong, maar Thibau Nys lijkt nu al de man van de eerste weken te worden. Maar velen kijken natuurlijk wel uit naar de terugkeer van Wout van Aert en Mathieu van der Poel in het veld.

Wat kan Nys tegen hen? "Op een parcours dat 100 procent op zijn lijf geschreven is, kan Thibau meedoen tegen hen, ja", zegt Paul Herygers bij Sporza Daily. Volgens Herygers maakt Nys de cross voor Van Aert en Van der Poel ook interessanter.

Nys vs Van der Poel en Van Aert

"Wees er maar zeker van dat die kleppers zitten te loeren. Ik denk dat ze bijna staan te steigeren op hun achterste poten. Een nieuwkomer die met veel aandacht gaat lopen: het zal niet zonder slag of stoot gaan", stelt Herygers.

Op de komst van Van der Poel en Van Aert is het wel nog even wachten, wellicht tot begin december. Tom Pidcock maakt wellicht eerder al zijn rentree, wanneer is nog niet duidelijk. Hij kan voor Nys en co al een eerste waardemeter zijn.