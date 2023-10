Zeg niet langer Jumbo-Visma: 'Dit wordt de nieuwe naam van ploeg van Wout van Aert'

Supermarktketen Jumbo trekt zich terug uit de Nederlandse ploeg en dus moest ze op zoek naar een nieuwe naam. Daar is nu meer duidelijkheid over.

Na de afgesprongen fusie met Soudal Quick-Step moest de ploeg van Richard Plugge op zoek naar een nieuwe naamsponsor. Amazon werd ook even genoemd, maar de deal van zo'n 10 miljoen euro met het Amerikaanse bedrijf ging ook niet door.

Volgens het Nederlandse WielerFlits zou de naam van de ploeg volgend jaar Visma-Lease a Bike worden. Lease a Bike is een bedrijf dat zich richt op het leasen van fietsen bij bedrijven en is vooral actief in België, Nederland en Duitsland. De naam stond sinds kort al op het shirt van de ploeg.

Extra budget voor 2025 gezocht

Lease a Bike is onderdeel van het Nederlandse PON, dat ook fietsmerken zoals Cervélo of Cannondale in zijn portefeuille heeft. Het bedrijf is ook bekend als importeur van auto's van Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche en Seat.

Met de extra investeringen van PON zou het budget van Visma-Lease a Bike volgens WielerFlits tussen de 25 en 30 miljoen euro liggen voor 2024. Voor 2025 moet dan weer geld gevonden worden voor het wegvallen van BetCity, doordat reclame voor online gokbedrijven in Nederland verboden is vanaf 1 juli 2025.