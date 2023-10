Kritiek op dopingzaak en schorsing van Toon Aerts: "Het is als een vloek in de kerk"

Toon Aerts is na zijn dopingzaak voor twee jaar geschorst. De UCI erkent dat het gebruik van Aerts niet-intentioneel was, maar schorste hem dus toch.

De zaak van Toon Aerts roept bij veel mensen nare gevoelens op, of gevoelens van oneerlijkheid. Vooral het feit dat de UCI erkent dat Aerts het product Letrozole Metabolite niet niet-intentioneel nam, maar hem toch voor twee jaar schorste.

Lut Wille, vroeger bondsprocureur voor de Belgische wielerbond, en nu bondsprocureur voor Cycling Vlaanderen, begrijpt ook niet helemaal waarom Aerts dan toch geschorst werd.

"Als ze schrijven dat ze zien dat er geen intentioneel gebruik is en als je dan toch een sanctie oplegt, dat is als een vloek in de kerk. Je kan niet een beetje zwanger zijn. Je bent het, of je bent het niet", zegt ze bij Het Nieuwsblad.

Dopingreglement

Maar toch wijst Wille ook naar het dopingreglement als mogelijke verklaring waarom Aerts toch geschorst werd. Volgens dat reglement moeten de vervolgers geen schuld bewijzen, maar wel de beschuldigde.

"Maar als ze dan zelf zeggen dat er eigenlijk van schuld geen sprake is, dan zie ik niet in op basis waarvan ze een sanctie opleggen", zegt Wille nog.