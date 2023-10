Eli Iserbyt benoemt lastigste moment bij eerste overwinning: "Dat was mentaal wel even moeilijk"

Eli Iserbyt heeft op zijn 26ste verjaardag eindelijk zijn eerste zege van het seizoen kunnen pakken. Al ging het niet gemakkelijk.

Eli Iserbyt vierde zondag zijn 26ste verjaardag en wilde in zijn vierde cross van het seizoen eindelijk eens winnen. Iserbyt wisselde na de start meteen van rhino's naar lichter lopende grifo's. Maar bij een regenbui moest Iserbyt toch weer wisselen.

"Toen kwam ik mezelf wat tegen op de stukken bergop omdat het net wat zwaarder liep." Daardoor moest Iserbyt Nys, Van der Haar en Vanthourenhout laten terugkeren. "Dat was mentaal wel even moeilijk", gaf Iserbyt toe.

Bandenkeuze belangrijk

De banden hebben dan ook een grote invloed gehad op zijn wedstrijd, gaf Iserbyt toe. "Als ik op grifo's was blijven rijden, had ik mogelijk wat minder energie verspeeld. Nu liepen de benen toch wat sneller vol bergop."

Maar wisselen was toch noodzakelijk voor Iserbyt, ondanks de korte regenbui. "Je kan het vergelijken met een stenen vloer. Als daar een beetje water op komt is het spekglad. Michael die iets technischer is, bleef op grifo's rijden, maar dat was voor mij niet mogelijk."

Iserbyt trok in de laatste ronde toch aan het langste eind, mede door een valpartij van Thibau Nys. En zo is de nul na vier crossen toch eindelijk weg bij Iserbyt. Een mooier verjaardagscadeau kon hij zichzelf niet geven.