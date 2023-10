Bondscoach nu al klaar met huiswerk voor EK en Thibau Nys uiteraard één van kopmannen: ontdek wie nog meegaat

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft de selecties bij de heren en dames elite bekendgemaakt voor het EK veldrijden, dat van 3 tot en met 5 november doorgaat in het Franse Pont-Château. Thibau Nys, Eli Iserbyt en Gerben Kuypers, de crossers die tot dusver al proefden van de zege, zijn er bij de mannen uiteraard bij.

Vooral Thibau Nys heeft al veel indruk gemaakt en zal daar opnieuw één van de kopmannen zijn. Een status die hij zal delen met Eli Iserbyt en misschien ook wel met Michael Vanthourenhout. Niet vergeten dat Vanthourenhout de huidige Europese kampioen is en dus van start zal gaan als titelverdediger.

Discover our Elite selection for the UEC Cyclo-cross European Championships in Pont-Château 🇫🇷 | https://t.co/JaGE9EojrZ#EuroCross23 pic.twitter.com/AEXBXBebL8