Eén zaak is cruciaal voor Thibau Nys om met regelmaat aan de top te kunnen blijven presteren

In elke cross tot dusver heeft Thibau Nys al een sterke indruk nagelaten. Om met regelmaat aan de top te kunnen blijven, is het toch wel zaak om zijn jeugdig enthousiasme wat te temperen.

Naast het grote verhaal van zijn Druivencross te doen, had Thibau Nys het in de mixed zone in Overijse ook over de amusementswaarde. "Ik heb me vooral geamuseerd. Het was een leuke wedstrijd", zei de winnaar van Beringen en Overijse onder meer aan In De Leiderstrui.

Zo leuk vond hij het dat hij het er in de loop van de laatste ronde op waagde om Eli Iserbyt voorbij te steken. Met de gekende gevolgen: een val en weg overwinning. Te veel risico genomen, gaf Nys achteraf zelf toe. "Mijn enthousiasme speelt me dus gewoon parten. Ik genoot juist iets té veel van deze race."

ENTHOUSIASME BIJ NYS BEGRIJPELIJK

Thibau Nys haalt zelf zijn enthousiasme aan. Dat is aantrekkelijk om te zien, maar de momenten om dat te laten spreken moeten goed gekozen worden. In eerste instantie is het vooral begrjipelijk. Het moet wel wat doen met een 20-jarige jongeman, om te voelen dat je plots crossen bij de grote jongens volledig naar je hand kan zetten.

Het besef dat hij niet elke week gaat winnen zal er wel zijn. Net als de ambitie om daar wel steevast naar te streven. Dat hij in Overijse overenthousiast was, kan een op zich staand feit zijn en dan is er niets aan de hand. Wel is het aan zijn entourage om er hem op te wijzen en om aan die koerswijze toch bepaalde limieten te stellen.

OOK PROGRAMMA THIBAU NYS ZORGVULDIG BEKIJKEN

Als dat lukt, vergroot dat nog eens zijn winstkansen in volgende veldritten. Ook op vlak van programma heeft vader Sven Nys al doen uitschijnen dat ze hem zeker niet gaan overbelasten. Ook wat dat aspect betreft is het oppassen voor een te grote honger en daar lijken ze zich in het kamp-Nys wel degelijk van bewust.