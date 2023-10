Soms zijn de rollen eens omgekeerd: eerste crossweekend in VS na grote triomf Thibau Nys levert gemengde balans op

Soms zijn de rollen eens omgekeerd. Een week na zijn grote triomf in de VS heeft Thibau Nys dat in Overijse aan de lijve ondervonden. En ook in Amerika zijn ze daarmee geconfronteerd.

Geen Thibau Nys en consoorten meer in de Verenigde Staten, maar dat belette de Kings CX-dagen niet om door te gaan het voorbije weekend. Dat is een crossevent in Mason, Ohio. Op de eerste dag had Curtis White het gehaald bij de mannen en klopte Clara Honsinger Isabella Holmgren bij de vrouwen. 1 OP 2 VOOR HONSINGER EN 2 OP 2 VOOR WHITE Ook zondag werd er gecrosst en de waardeverhoudingen lagen bij de dames alvast wel eventjes anders. Nadat ze een dag eerder in de sprint nog gevloerd was door Honsinger, stak Isabella Holmgren er deze keer met kop en schouders bovenuit. De Canadese smeerde Honsinger 1'30" aan, Gunsalus werd derde op 1'45". De balans duidt dus op één Amerikaanse en één Canadeze zege in de vrouwencross in Mason. Bij de mannen is er met Curtis White wel iemand die een perfect weekend kende. De Amerikaan haalde zijn tweede opeenvolgende zege binnen, met een voorsprong van 20" op zijn landgenoot Funston. Valenti haalde ook het podium.