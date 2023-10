Van Evenepoel proberen strikken naar cruciale rol bij grootmacht in andere sport? Dave Brailsford zorgt voor verwarring

Wacht er Dave Brailsford een volgende opmerkelijke uitdaging? Hij is het toch die Evenepoel probeerde van Soudal Quick-Step naar INEOS te halen, zo werd toch gesuggereerd. Binnenkort wacht de Brit misschien wel een enorme uitdaging in het profvoetbal.

Jawel, want de rijke Ineos-topman Jim Ratcliffe probeert al een tijdje de Engelse voetbalclub Manchester United over te nemen. Een nieuwe piste om de overname rond te krijgen is om een comité van drie man te vormen dat de lijnen gaat uittekenen. Ook Dave Brailsford zou één van die drie personen in dat bewuste comité worden.

Fans van ManU fronsen hierbij de wenkbrauwen, zo blijkt op sociale media. Zo klinkt één van de reacties die we terugvinden op X: "Waarom kunnen er geen voetbalmensen aan het hoofd staan?" Of ook: "Dit zal niet werken. Wielrenners luisteren. Voetballers zijn niet hetzelfde." En dan zijn er nog reacties die verwijzen naar dopinggeruchten.

Why not having football people in charge? — Christophoros (@Christophoros13) October 19, 2023

Als Brailsford de uitdaging aangaat, zou hij wellicht zijn aanpak uit het wielrennen ook op het hoogste niveau in het voetbal te introduceren. Namelijk die van de marginale verbeteringen. Als je alles wat je kunt bedenken met 1% verbetert, bezorgt je dat een aanzienlijk voordeel, is de in het wielrennen bekende theorie van Brailsford.