Veldrittopper van Pauwels Sauzen-Bingoal is slachtoffer geweest van aanrijding door auto: "Ik heb veel geluk gehad"

Al te vaak zijn renners of rensters het slachtoffer van een aanrijding door een auto. Ook een veldrijdster van Pauwels Sauzen-Bingoal is dit overkomen.

Denise Betsema reed zondag in Overijse pas haar tweede cross van het seizoen. Het was al bekend dat ze door averij na een val wat later zou instappen. Bij Sporza doet de Nederlandse het volledige verhaal hierachter. "Eind vorige zomer ben ik op het eiland (het Waddeneiland Texel, red) frontaal aangereden door een auto", zegt Betsema.

Zij was daarbij ook zeker niet in fout. "De bestuurder was niet aan het opletten." Met alle gevolgen van dien. "Het was een hele harde klap en ik heb een paar weken niet kunnen fietsen. Ik heb veel geluk gehad." Dat heeft haar in staat gesteld om een week geleden in haar thuisland al de GP Oisterwijk te rijden en dus ook in Overijse erbij te zijn.

MENTAAL STERKE BETSEMA

"Mentaal was het een flinke klap, gelukkig ben ik sterk genoeg om me er doorheen te slaan", komt de vrouw die in de Druivencross als zesde eindigde nog eens terug op het ongeval. "Ik hoop te groeien dit seizoen. Misschien komt de topvorm wat later, wat niet erg is."