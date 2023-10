Verklaring van Evenepoel in gedachten, maar vooral besef van geschiedenis geeft grote doel van De Lie in 2024 vorm

Wanneer Remco Evenepoel spreekt, luistert de rest van het peloton. Of toch zeker mannen als De Lie, die erop gebrand zijn om nog meer uit hun carrière te halen.

De 'Stier van Lescheret' had al laten uitschijnen dat hij met het oog op 2024 lonkt naar een deelname aan een grote ronde en droomt van de Olympische Spelen. Daarnaast heeft hij zich een verklaring van Remco Evenepoel goed ingeprent. Die had gezegd dat je in de topsport een heel seizoen alles geeft om een tikkeltje beter te zijn dan anderen.

Dat zet Arnaud De Lie er toe aan om bijvoorbeeld op zijn voeding te letten, maar ook om zijn krachten te doseren. Bij Sporza geeft de snelle man van Lotto Dstny aan dat het grootste doel van 2024 nog iets anders is dan de hierboven vermelde koersen.

DE LIE GAAT VOOR STERK VOORJAAR

"Mijn belangrijkste doel wordt om een mooi Vlaams voorjaar te rijden. Ik denk dan aan top 10, top 5 in de grote koersen. En waarom niet winnen in een Dwars door Vlaanderen, Gent-Wevelgem of Omloop Het Nieuwsblad", maakt De Lie duidelijk.

"Het is lang geleden dat Lotto een voorjaarsklassieker kon winnen", kent hij zijn pappenheimers. "Dat is toch opmerkelijk voor een Belgische ploeg."