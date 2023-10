Wout van Aert klopt Mathieu van der Poel toch op één statistiek in 2023

Wout van Aert kende niet zijn beste seizoen, met één overwinning in de WorldTour. Maar toch deed hij het op één vlak toch beter dan zijn grote concurrent Mathieu van der Poel.

Mathieu van der Poel kende een superseizoen met winst in Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en het WK op de weg. Wout van Aert was dan weer iets minder qua zeges, want hij won enkel de E3 Saxo Classic als topkoers.

Maar toch deed Van Aert het beter dan Van der Poel op de UCI-ranking. Van der Poel eindigde op plek zeven in 2023 met 4.163 punten, terwijl Van Aert vijfde eindigde met 4.927 punten. Toch een heel pak meer.

Dat heeft alles te maken met de consistentie van Van Aert. Hij eindigde in 2023 maar liefst 29 keer in de top tien, waarvan 21 keer in de top drie. Dat terwijl 'maar' 14 keer in de top tien eindigde, waarvan 10 keer in de top drie.

Tadej Pogacar won dan weer voor het derde jaar op rij het individuele UCI-klassement. De Sloveen heeft een straat voorsprong op Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel. Primoz Roglic vervolmaakt de top vier dan weer.

