Jasper Philipsen ziet enkele mogelijkheden voor Mathieu van der Poel in de Tour de France

Over Wout van Aert zijn er vragen wat de Tour van 2024 betreft. Maar dat lijkt voor Mathieu van der Poel ook het geval te zijn.

Mathieu van der Poel beperkte zich dit jaar tot lead-out voor Jasper Philipsen in de Tour. Hij reed de Tour eigenlijk als voorbereidingskoers op het WK in Glasgow. Volgend jaar zijn er dan weer de Olympische Spelen.

Van der Poel wil daar iets rechtzetten in het mountainbiken na zijn zware val in Tokio. Maar de olympische cross country-wedstrijd staat volgend jaar al op maandag 29 juli op het programma. Dat is acht dagen na de Tour-slotrit in Nice.

Van der Poel naar de Tour?

Het is dus maar de vraag of Van der Poel wel aan de start zal staan van de Tour. Jasper Philipsen ziet echter wel enkele mogelijkheden voor de wereldkampioen. "Die gravelrit is wel mooi voor hem, waarschijnlijk", zegt hij bij In de Leiderstrui.

"Daarbij denk ik dat die eerste twee ritten zeker ook binnen zijn mogelijkheden liggen, al is het wel zwaar. Volgens mij is het niet uitgesloten dat hij opnieuw voor de gele trui kan gaan", zegt Philipsen nog.

Maar Philipsen hoopt ook voor zichzelf dat Van der Poel de Tour rijdt. "Natuurlijk hoop ik dat hij meegaat en de sprints net zo als dit jaar kan doen. Mocht dat niet zo zijn, hebben we nog andere sterke pionnen die dat kunnen opvangen."