Eindelijk weer spanning bij de vrouwen? Puck Pieterse plakt datum op rentree in het veld

De Nederlandse kampioene Puck Pieterse last momenteel een pauze in na haar seizoen in het mountainbiken. Maar toch kriebelt het alweer om het veld in te duiken.

Puck Pieterse reed tot nu toe een veldrit, de Wereldbeker in Waterloo. De Nederlandse kampioene kwam toen over van Canada, waar ze een week eerder de laatste Wereldbeker mountainbike in Mont-Sainte-Anne had gewonnen.

In Waterloo werd Pieterse wel tweede, maar ze laste toch een pauze in. Maar toch zal die periode van afwezigheid niet heel lang duren. "Nu staat mijn rentree gepland op 19 november, in de Wereldbeker van Troyes", zegt ze bij In de Leiderstrui.

Fem van Empel zal dus nog even kunnen domineren bij de vrouwen door de afwezigheid van Pieterse. Na het EK in Ponchâteau op 4 november zou Van Empel zelf wel even pauze nemen.

Olympische Spelen

Pieterse zit natuurlijk ook al met de Olympische Spelen van Parijs in haar achterhoofd. "Ik ben niet per se te moe van het mountainbikeseizoen, maar ik neem nu vooral de rust zodat het me later in het seizoen niet opbreekt."

De Wereldbeker in het veld moet ze door haar afwezigheid in Maasmechelen en Dendermonde dus vergeten. "In het crossseizoen zal ik dan ook vooral proberen te pieken naar het WK, verder ga ik me echt volle bak op het mountainbiken focussen. Alles op Parijs!"