Analist vreest voor de toekomst van het wielrennen: "Er moet iets gebeuren"

Deze week raakte het nieuws bekend dat een vijftal wielerteams gesprekken aan het voeren zijn omtrent de uitwerking van een nieuw competitieformat om meer inkomsten te genereren: een zogenaamde Super League. Momenteel halen namelijk vooral de grote organisatoren zoals de ASO het meeste geld binnen.

Onder meer Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers zouden zich achter het project geschaard hebben. De overige drie teams zijn voorlopig nog niet bekend. De teams willen met de Super League komaf maken met het huidig financieel businessmodel, dat flink verouderd is.

Jumbo-baas Richard Plugge is al langer een voorstander van de modernisering van het wielrennen. Ook analist Renaat Schotte vindt dat er nood is aan verandering. "Momenteel is koers iets van de vorige eeuw", zo benadrukt Schotte bij Sporza.

DALENDE INTERESSE

Schotte merkt op dat het wielrennen de laatste jaren steeds minder populair aan het worden is op wereldniveau. "Er moet iets gebeuren als wielrennen mondiaal iets wil blijven betekenen. Het wielrennen mag niet blijven surplacen of zelfs bergaf gaan", legt de journalist uit.

"In Italië was wielrennen sport nummer 2, na voetbal. Dat is het lang niet meer. Ik vind het tekenend voor de situatie waarin het wielrennen zich bevindt. En erg jammer ook, want wielrennen blijft een fantastische sport", besluit Schotte.