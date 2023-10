Jeugdvriend Sven Nys komt met ferme anekdotes: "Ongelooflijk wat dat manneke teweegbrengt"

Je kan ervan zeggen wat je wil, maar sinds Thibau Nys volwaardig meerijdt met de "groten" in de cross is er een nieuwe revival bezig qua belangstelling. Het Nys-effect, zoals dat ooit ook met zijn vader Sven was?

Benny Van Calster is gebeten door het wielrennen en door de cross en is ook een jeugdvriend van Sven Nys. Hij ziet wat Thibau Nys de voorbije weken allemaal heeft weten neer te zetten en dat doet wat met zijn emoties. "Ongelooflijk wat dat 'manneke' teweegbrengt", is hij duidelijk in een interview met Het Laatste Nieuws. "Bij Svens afscheid zijn er veel fans afgehaakt. Toch zie ik heel wat mensen terug die er toen al bij waren. Thibau wint razendsnel zieltjes." Alles op zijn tijd Van overal in de wereld komen er aanvragen voor de jonge Nys, daarbij zelf onder meer Slowakije om maar iets te noemen. Het toont alleen maar aan dat zijn populariteit dezer tijden echt geen grenzen meer lijkt te kennen. "Het fanpotentieel is er. Maar tot nader order willen we de hele hype een beetje onder controle houden. Voetjes op de grond en stap voor stap. Alles op zijn tijd", blijft Van Calster rustig - net als Nys en zijn hele entourage overigens.





