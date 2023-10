Overleden Tijl De Decker kon na ongeval niet meer volledig herstellen: "Zou aan linkerzijde verlamd zijn"

Zo'n twee maanden geleden moest de wielerwereld afscheid nemen van Tijl De Decker. Hij overleefde een ongeval op training niet.

Tijl De Decker (22) was een beloftevolle renner, die in mei nog Parijs-Roubaix voor beloften won. Hij had ook net zijn eerste profcontract ondertekend, maar zo ver zou het nooit komen. Op 23 augustus had hij een ongeval op training, twee dagen later zou hij overlijden in het ziekenhuis.

Wat er precies gebeurd is, is nog altijd niet helemaal duidelijk want het onderzoek loopt nog altijd. "Tijl is ingereden op een auto die van een oprit kwam en is door het zijraam van die auto gevlogen", zegt zijn broer Alfdan De Decker bij Het Nieuwsblad.

Ernstige verwondingen

Maar uitwendig was er amper schade te zien aan het gezicht van De Decker. Maar door de val, de klap en het glas was hij wel veel bloed verloren. In het ziekenhuis werd het meteen duidelijk dat het er niet goed uit zag.

Er was nog hoop bij de familie op herstel, maar de dokters maakten duidelijk dat een volledig herstel niet meer aan de orde zou zijn. "Er was sprake van zuurstoftekort, van bloedklonters in de hersenen. Als hij het zou overleven, zou hij aan zijn linkerzijde helemaal verlamd zijn."