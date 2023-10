Heel wat afwezigen op de Koppenbergcross, Sven Nys heeft er duidelijke mening over

Zoals de traditie het voorschrijft, wordt woensdag op 1 november de Koppenbergcross gereden. Maar met het EK in Ponchâteau in het weekend is dat niet ideaal.

Onder meer Laurens Sweeck, Ceylin del Carmen Alvarado, Gerben Kuypers, Inge van der Heijden en Marion Norbert-Riberolle laten de Koppenbergcross woensdag links liggen. Zij zetten vol in op het EK van komend weekend.

Baloise Trek Lions, de ploeg van Sven Nys, trekt wel op volle sterkte naar Oudenaarde. Voor Nys zelf is het een evidentie. "De Koppenberg is een evenement op zich, dat staat als een huis. Het wordt even hoog aanzien als een Europees kampioenschap, daar maak ik mij geen zorgen over", zegt Nys bij Wielerflits.

Nys won zelf negen keer de Koppenbergcross en die cross wordt ook vaak gezien als de echte start van het veldritseizoen. "Dan komt iedereen met zijn laarzen naar de cross op de Koppenberg. Dat is een traditie die je niet zomaar kapot krijgt."

EK in Ponchâteau

Dat de Koppenbergcross vijf dagen voor het EK in Ponchâteau wordt gereden, is ook geen probleem volgens Nys. "Voor die mannen in topvorm is het geen enkel probleem om zondag opnieuw klaar te zijn. Niemand zal zich sparen op de Koppenberg."