Ploegmaat van Thibau Nys komt met opvallende uitspraak over terugkeer Van der Poel en Van Aert

Het veldrijden is ondertussen al enkele weken oud, maar het blijft toch wachten op de terugkeer van Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Bij de rest van de renners roept het gemengde gevoelens op.

Een van de ploegen van dit seizoen in het veld is voorlopig Baloise Trek Lions. De ploeg van Sven Nys zette al enkele mooie prestaties neer. Thibau Nys won al in Beringen en Waterloo, Van der Haar was de beste in Woerden en Maasmechelen.

Maar ook andere renners bij de ploegen lijken dit jaar een stap gezet te hebben. De Nederlander Pim Ronhaar werd derde in de Wereldbeker van Waterloo en derde in Woerden. Zondag in Maasmechelen werd de Nederlander wel pas twaalfde.

Ronhaar ziet zijn ploegmaten Van der Haar en Nys wel niet als concurrenten. "Ik denk dat we elkaar allemaal heel goed aanvullen", zegt hij bij In de Leiderstrui. "Lars neemt daarnaast ook een beetje een rol als mentor aan. Hij rijdt al voor zolang ik het me kan herinneren mee aan de top, dus ik kan onwijs veel van hem leren. Ik stel hem nog dagelijks vragen."

Van Aert en Van der Poel

Het niveau in de cross is tegenwoordig al hoog, maar dan moeten Mathieu van der Poel en Wout van Aert nog terugkeren. Met die twee wereldtoppers zullen renners zoals Ronhaar nog beter hun best moeten doen.

"Ik ben niet bang voor hun rentree, maar ik kijk er ook niet naar uit. Het is leuk voor de sfeer, maar ik denk dat het niveau van de cross in de breedte wel zo hoog is dat het ook zonder hen spectaculair is om te zien."

