'Jumbo-Visma heeft de knoop al doorgehakt: deze grote ronde rijdt Wout van Aert in 2024'

Rijdt Wout van Aert in 2024 de Giro of de Tour? Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport is de knoop al doorgehakt.

Wout van Aert had in de week van het EK gravel al zijn wens uitgesproken om ooit eens de Giro te rijden. Met de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs meteen na de Tour zou de Giro volgend jaar perfect passen in die planning.

Volgens La Gazzetta dello Sport zou Van Aert volgend jaar ook effectief de Giro rijden én zou Jumbo-Visma hem ook uitspelen als kopman voor het eindklassement. De ambitie zou een top vijf in het eindklassement zijn.

Met 69 kilometer tegen de klok en 10.000 hoogtemeters minder dan in de Tour zouden er ook kansen liggen voor Van Aert. Er zijn dan wel een aantal aankomsten bergop, maar geen enkele daarvan is onmenselijk steil zoals dat de voorbije jaren wel eens het geval was.

Tour de France

Door de Giro te rijden zou Van Aert er wel voor het eerst in zes jaar niet bij zijn in de Tour. Hij zou zich zo optimaal kunnen voorbereiden op de Olympische Spelen, met de tijdrit op 27 juli en de wegrit op 3 augustus.