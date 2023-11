Eli Iserbyt ziet één groot nadeel voor zichzelf en zijn collega's met oog op het EK

Eli Iserbyt moest in de Koppenbergcross vrede nemen met een derde plaats. De West-Vlaming slaagde er niet in om Thibau Nys nog te bedreigen na diens vroege vlucht en liet zich in het slot nog voorbijsteken door Lars van der Haar.

Het was voor Iserbyt de eerste keer dit seizoen dat hij niet in de top twee eindigt. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal was na afloop licht teleurgesteld, al geeft hij ook toe dat er tegen Thibau Nys niets te beginnen was.

"Ik botste hier op twee supersterke renners", aldus Eli Iserbyt, doelend op Nys en van der Haar. "Ik had hier nochtans wel mijn zinnen opgezet. Maar het was net niet goed genoeg."

Nadeel voor het EK

Iserbyt maakt deel uit van de Belgische selectie voor het EK dat komende zondag plaatsvindt in het Frans Pontchâteau. De 26-jarige renner vreest echter dat het zware parcours in de Koppenbergcross wel eens zijn tol zou kunnen eisen op het EK.

"Het zal een kwestie zijn van goed te herstellen, want dit was een behoorlijk lastige cross", zo beseft Iserbyt. "Wie zondag met deze cross in de benen start, is een beetje in het nadeel. Maar dat zijn de keuzes die je maakt. En we houden ervan om te koersen."