📷 Vriendin van Thibau Nys zet hem stevig in de bloemetjes na prachtprestatie op de Koppenberg

Thibau Nys triomfeerde woensdag in de Koppenbergcross. Hij zorgde zo voor de tiende zege van de familie Nys op de Koppenberg.

Thibau Nys demonstreerde zijn talent al in Beringen en Waterloo, maar zijn zege op de Koppenbergcross was emotioneel, vooral voor vader Sven Nys. "Ik heb hier negen keer gewonnen. Het is toch een heel speciale cross, boven op die mythische berg", zei hij bij Wielerflits.

Ook de vriendin van Thibau Nys, de Nederlandse Anna Eikendal, was onder de indruk na de Koppenbergcross. "Ik ben nooit iemand geweest van grote speeches, maar man. We zijn nog maar net aan het seizoen gestart en het is nu al geweldig geweest", schrijft ze op sociale media.

EK in Ponchâteau

"Ik kan niet duidelijk maken hoe trots ik wel ben. Vele geweldige momenten zullen nog volgen. Laat deze één van de vele zijn. Pak ze, tijger", schrijft de Nederlandse nog. Dat volgende moment kan zondag al volgen op het EK in Ponchâteau.

Nys pakte in het veld al enkele titels. Bij de junioren werd Nys Europees en wereldkampioen, begin dit jaar werd hij nog wereldkampioen bij de beloften. In Ponchâteau kan Nys dus zijn eerste trui bij de profs pakken.