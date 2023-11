Het wachten is voorbij: dit is de volledige crosskalender van Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel heeft zijn veldritprogramma officieel bekendgemaakt. De Nederlander begint pas op 22 december in Mol en sluit af op het WK in Tabor.

Vorig jaar begon Mathieu van der Poel zijn crossseizoen in het de Wereldbeker in Antwerpen, op 4 december. Dit jaar kiest de wereldkampioen nog een nog gebalder programma, met in totaal dertien crossen.

Mol is dus op 22 december zijn eerste cross, een dag later volgt de Wereldbeker in Antwerpen al. Op tweede kerstdag in Gavere is Van der Poel er ook bij. Daarna begint hij aan een dolle periode van 4 crossen op 5 dagen tijd.

Diegem (28/12), Loenhout (29/12), Hulst (30/12) en Baal (1/01) staan allemaal op het programma. Daarna volgen nog Koksijde (04/01) en Zonhoven (07/01). Van der Poel last dan een pauze in, waarschijnlijk om op stage te gaan met de wegploeg.

Afsluiten doet Van der Poel met een korte voorbereiding op het WK. Via Benidorm (21/01), Hamme (27/01) en Hoogerheide (28/01) wil Van der Poel zich klaarstomen voor het WK in Tabor (4/02), waar hij voor de zesde keer wereldkampioen veldrijden kan worden.