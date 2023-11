Koppenbergcross wordt in 2024 niet op 1 november gereden: dit is de reden

De kans is groot dat de Koppenbergcross in 2024 niet op 1 november zal worden gereden. Het zou namelijk te dicht zijn van het EK veldrijden.

Sinds 1999 wordt op 1 november de Koppenbergcross gereden, ook dit jaar was dat opnieuw het geval. Maar in 2024 valt 1 november op een vrijdag en het EK veldrijden wordt in het eerste weekend van november gereden.

"Dan kan je de Koppenbergcross niet op 1 november organiseren. Zeker omdat het EK dan in Spanje plaatsvindt: geen evidente verplaatsing", stelt Erwin Vervecken van organisator Golazo bij Wielerflits.

Niet organiseren is sowieso geen optie voor Vervecken, maar op welke datum de Koppenbergcross dan wel wordt gereden, moet nog bekeken worden. "In december moeten we alles doorgeven aan de UCI en tijdens het WK krijgen we de definitieve kalender te zien", zegt Vervecken nog.

Niet uitzonderlijk

Dat de Koppenbergcross niet op 1 november wordt gereden, is in het verleden al voorgevallen. In 2009 werd de cross op 25 oktober gereden door het EK, dat toen enkel nog bij de jeugd werd gereden. In 2020 werd de Koppenbergcross op 31 oktober gereden.