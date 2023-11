Naam van Mathieu van der Poel bij stemming in geen velden te bespeuren: ex-wielrenner krijgt de wind van voren

Er is een stemming in de wielerwereld die toch wel blijft nazinderen. Want had Mathieu van der Poel de Vélo d'Or niet moeten winnen?

Versta ons niet verkeerd: Jonas Vingegaard is een waardige winnaar na zijn indrukwekkende Tour-winst en de manier waarop hij de uitkomst in de Vuelta mee bepaalde. Daartegenover staat dat Mathieu van der Poel twee overwinningen in Monumenten én de wereldtitel kan voorleggen als adelbrieven.

Bij publicatie van de uitgebrachte stemmen bleek al dat Van der Poel het vaakst op 1 stond, maar Vingegaard toch won door een hogere regelmaat. Wat al helemaal in het oog springt, is de top 5 van Philippa York, die onder de naam Robert Millar in het profwielrennen actief was bij de mannen.

Mathieu van der Poel was playing golf this season. pic.twitter.com/rLTWIJYwNH — Benji Naesen (@BenjiNaesen) October 30, 2023

Sinds 2017 gaat York als vrouw door het leven. Gezien haar ervaring heeft ze zeker en vast de nodige kennis van de koers. Opvallend daarom dat Van der Poel ontbrak in haar volledige top 5. Nadat dit eerder al was uitgelicht door podcaster Benji Naesen, moest ze het inmiddels bij meerdere social mediagebruikers ontgelden.

Wählen zum "XY des Jahres" sind ohnehin überflüssig, aber der Velo 'Or setzt dem echt die Krone auf. Wie kann zum Beispiel Philippa York einen Mathieu Van der Poel nicht mal in den Top5 haben? Hab ich eine andere Saison gesehen? pic.twitter.com/Xlq8tUrmeg — Tigersprung_Racing (@Tiger_Sprung) October 30, 2023

…like the absence of Mathieu van der Poel or Jasper Philipsen being above Tadej Pogacar, you’re not credible in my opinion. 😬 — Moonie (@mooniecycling) October 30, 2023

Sophie Smith, Carlos Aribas en Philippa York.🫠

Geen MVDP selecteren is gewoon een misdaad. #velodor2023 https://t.co/lY5VIBB90f — Piet (@piettweet_) October 31, 2023