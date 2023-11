Patrick Lefevere was absoluut niet opgezet met fusiegesprekken met Jumbo-Visma

Twee weken lang domineerde een fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step het wielernieuws. Die ging uiteindelijk niet door, maar Patrick Lefevere komt er nu nog eens op terug.

Het ging eigenlijk niet echt om een fusie tussen de twee ploegen, eerder om een overname van Soudal Quick-Step door Jumbo-Visma. Voor Patrick Lefevere waren het geen prettige weken toen het nieuws uitlekte.

"Ik werd er niet vrolijk van, nee", zegt hij bij La Dernière Heure. "Maar het was vooral pijnlijk voor de renners en alle andere mensen die voor de ploeg werken. Al die mensen stelden zich terechte vragen en ik zou er alles aan gedaan hebben om hen niet teleur te stellen."

Maar Lefevere, die slechts 20% van de aandelen in handen heeft, kon niet veel doen. "Er is een meerderheidsaandeelhouder (Zdenek Bakala, nvdr). En als hij besluit om te verkopen, kan je niets doen. Toen de bazen van de twee teams elkaar ontmoetten, stelde ik voor om te wachten tot 2025, maar ze wilden het heel snel doen."

Geen fusie

De fusie werd uiteindelijk afgeblazen en die komt er ook in de toekomst niet. "Jumbo-Visma is een andere route ingeslagen. Maar er kunnen nog andere kandidaten zijn. Wie zegt dat de Saoedi’s niet mee willen doen? Ze krijgen kritiek, maar ik zie wel in dat ze het WK voetbal in 2034 zullen organiseren. Ik zeg altijd dat geld geen geur heeft."