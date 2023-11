Toon Aerts is klaar en duidelijk over de oorzaak van zijn positieve dopingtest

Toon Aerts staat nog een paar maanden aan de kant door zijn dopingschorsing. Over de oorzaak van zijn positieve test is Aerts wel duidelijk.

Toon Aerts werd in februari 2021 in kennis gesteld van zijn positieve dopingtest op letrozole metabolite. Hij blikte nog eens terug op hoe dat in zijn werk ging bij de podcast LAMBERT & ALBERT.

"Op zondag reed ik de wereldbeker in Flamanville (op 16 januari, nvdr.), waarna het woensdag ploegtraining was. En die ochtend kwam er nog iemand langs voor een controle waardoor ik ook te laat kwam op die ploegtraining."

Shari Bossuyt

Maar in maart van dit jaar werd Shari Bossuyt, die dezelfde manager heeft als Aerts, ook betrapt op letrozole metabolite. Maar er is meer dan dezelfde manager alleen, Bossuyt reed namelijk ook in dezelfde regio in Frankrijk.

"Zij reed drie dagen voor haar fatale controle nog in Flamanville. Dus voor mij ligt het probleem daar", stelt Aerts. "Ze zat dan wel niet in hetzelfde hotel maar het lijkt mij allemaal te toevallig om niets fout aan te zijn." Maar de echte oorzaak heeft Aerts nooit gevonden.