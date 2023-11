Toon Aerts plaatst stevige kanttekening bij winstkansen van Thibau Nys op het EK

Toon Aerts reed in het verleden al enkele keren de combinatie van de Koppenbergcross en het Europees kampioenschap. En die combinatie zou wel eens lastig kunnen worden.

Thibau Nys domineerde woensdag de Koppenbergcross van in de eerste ronde tot in de laatste. Zondag staat al het Europees kampioenschap in Ponchâteau op het programma. En Toon Aerts maakte daar een interessante bedenking bij.

"Ik vind het een interessante vraag: gaat de winnaar van de Koppenbergcross ook het EK winnen?", zei hij bij LAMBERT & ALBERT. Want in het verleden reed Aerts ook dezelfde combinatie en dat was soms moeilijk.

Zal Nys hersteld zijn?

"Ik heb ook al enkele Koppenbergs gereden… zoals dat jaar dat ik won van Van Aert bijvoorbeeld (in 2018, nvdr.). "Dan moest ik de volgende zondag geen EK meer rijden. Dan waren mijn benen niet hersteld. Dus het gaat toch speciaal zijn, nu de Koppenberg en het EK opnieuw in dezelfde week vallen."

Of Thibau Nys zondag effectief last zal ondervinden van zijn stevige inspanning op de Koppenberg zal zondag moeten blijken. Maar ook Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar hebben stevige inspanningen moeten leveren.