Van der Haar is vat vol legendarische uitspraken: ook uitlating over Thibau Nys meer dan de moeite!

De uitspraken over Thibau Nys gaan veelvuldig in het rond. Een andere hoofdrolspeler uit het veldrijden heeft zich op een ietwat aparte manier over hem uitgesproken en is niet aan zijn proefstuk toe.

Het was uiteraard indrukwekkend hoe Thibau Nys alles en iedereen al vroeg achter liet in de Koppenbergcross en niet meer verzwakte. "Uiteindelijk houdt Thibau het gewoon kijterknap vol", laat zijn ploegmaat Lars van der Haar zich na de cross lovend uit voor de X2O-microfoon. © photonews Kijterknap: een Belg zal het woord niet zo rap in de mond nemen. Van der Haar maakt er ondertussen wel een gewoonte van om het publiek op bijzondere uitspraken te trakteren. Voor de cross in Oudenaarde vroeg Sporza hem of het man tegen man zou worden? "Eerder man tegen jezelf", repliceerde de Nederlandse kampioen. Over de cross in Maasmechelen zei Van der Haar dan weer dat het 'nog altijd priegelen was'. Een moeilijk werkje fijntjes moeten verrichten, dus. Over Van Aert zei Van der Haar ooit: "Als hij niet met twee minuten voorsprong wint, heeft hij een slechte dag". We kijken nu al uit naar het volgende vertelsel van de Baloise Trek-renner.