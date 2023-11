Wereldkampioene Fem van Empel kondigt beslissing aan die heel wat impact zal hebben

Wereldkampioene Fem van Empel neemt na het EK in Ponchâteau even een rustpauze. De Nederlandse wil zo herstellen voor het zware kerstperiode er aan komt.

De Nederlandse wereldkampioene Fem van Empel is dit seizoen bijzonder dominant bij de vrouwen. Van Empel reed zes wedstrijden en won ze ook alle zes. Maar het Europees kampioenschap van zaterdag wordt haar laatste wedstrijd in een tijdje.

"Het is verstandig om na het EK een kleine break te nemen", zegt ploegleider Jan Boven bij Wielerflits. "Fem heeft best al een periode op de weg gereden en daarna meteen doorgetrokken naar de cross."

Van Empel heeft naast het veldrijden ook nog andere disciplines waar ze haar aandacht op wil vestigen. "Na het crossseizoen gaat ze weer een stukje doortrekken op de weg, later wacht ook het mountainbiken weer. Dus moeten we blijven nadenken en op gepaste momenten even gas terugnemen", stelt Boven.

Vier crossen afwezig

Van Empel mist zo Niel (Superprestige op 11 november), Dendermonde (Wereldbeker op 12 november), Merksplas (Superprestige op 18 november) en Troyes (Wereldbeker op 19 november). In de X²O Trofee in Kortrijk op 25 november komt Van Empel dan terug.

Van Empel laat zo al zeker het klassement van de Wereldbeker en de Superprestige schieten. En zo liggen er kansen voor de andere rensters. De X²O Trofee wordt zo het hoofddoel van Van Empel.