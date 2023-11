Mooie momenten, maar ook nog discussies tussen vader en zoon Nys: "Gast! Echt waar"

Thibau Nys en zijn vader Sven beleefden dit seizoen al een paar emotionele momenten. Maar ze kunnen elkaar ook nog stevig in de haren vliegen.

Vader Sven Nys en Thibau Nys hebben een innige band. Nys jr. groeide op tijdens de carrière van zijn vader en is het veldrijden met de paplepel meegegeven. Op zijn 20ste staat Thibau zo al veel verder dan zijn vader op die leeftijd.

In 'DNA Nys', het programma dat enkele jaren geleden werd uitgezonden, konden we al zien hoe vader en zoon Nys soms in discussies verhit raakten over tactiek en analyses van de wedstrijd van Thibau. "Hij heeft daar soms een andere mening over en dan is het... de gas open", zegt Sven bij HLN.

Dezelfde fouten

Maar Thibau kent ook wat van de carrière van zijn vader. Hij herbekeek alle wedstrijden van de laatste vijf jaar van de carrière zijn vader op YouTube en kent ze ook van buiten. En dan ziet hij zijn vader fouten maken waarop hij Thibau nu soms wijst.

"En denk ik: Gast! Wat vertel jij me nu eigenlijk? Dat ik moet opschuiven, mijn positie afdwingen. Terwijl je soms zélf met goeie benen zo achter ene zat te kloten. En dan weer het gat moest dichten. Echt waar!"

Al repliceert Sven op serieuze wijze dan weer dat hij dat deed omdat hij op zijn 38ste niet meer de vinnigheid had die Thibau nu op zijn 20ste nog heeft. "Ik deed hem alleen maar na nu, hé", knipoogde Thibau nog.