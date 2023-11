Jasper Philipsen zegt waar het op staat over de explosiviteit van Mathieu van der Poel

Kopman en gedroomde ploegmaat tegelijkertijd, dat is Mathieu van der Poel. Jasper Philipsen is al helemaal die mening toegedaan.

Dat mag niet verbazen: in de Tour de France liet Van der Poel die status als kopman eens achterwege en fungeerde hij als lead-out voor de Vlam van Ham. Een geweldige lead-out. "Dat is zeker en vast zo", bevestigt Jasper Philipsen in The Geraint Thomas Cycling Club-podcast. "Het was een luxeprobleem."

Van der Poel bood het met veel plezier aan en het rendement was ook navenant met vier ritzeges en de groene trui voor Philipsen. "Hij houdt er van om te doen. Als we onze sterke punten kunnen combineren, is het moeilijk voor de tegenstanders om ons te verslaan."

PHILIPSEN-VAN DER POEL STERKE COMBINATIE

Wellicht is het dan soms oppassen dat Van der Poel er niet als een speer vandoor gaat. "Ja, het mag niet te snel gaan, maar ik ben het type sprinter dat er van houdt als hij hard en explosief tekeer gaat. De snelheid hoeft niet gradueel omhoog te gaan. Meestal kan ik het wel aan en vormen we een goede combinatie."