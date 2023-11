Trainer van Thibau Nys tempert nu al de verwachtingen: "Dat is niet realistisch"

Het tegenvallende EK van Thibau Nys was een fikse teleurstelling. Toch wisten ze in de entourage van de veldrijder dat dit kon gebeuren.

Thibau Nys die het EK in Pontchâteau niet uitrijdt, het leek wel het grootste drama van het voorbije weekend, maar voor coach Paul Van Den Bosch is het duidelijk wat er fout liep.

“Drie topwedstrijden op acht dagen, daarvoor mist Thibau nog maturiteit. Fysiek en misschien ook een stukje mentaal”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De pieken zijn hoog, maar de ondergrens van Nys ligt nog altijd bijzonder laag. “We wisten dat een offday zoals nu op het EK er nog bij zou horen”, gaat Van Den Bosch verder. “We moeten de lat op een realistische hoogte blijven leggen.”

Hij tempert dan ook de verwachtingen. “Niet vergeten: vorige crosswinter heeft Thibau geen enkele keer een finale kunnen rijden bij de profs. Op het BK finishte hij derde, maar dat was meer dan anderhalve minuut achter de winnaar. Dit seizoen rijdt hij niet alleen finales, hij kan die ook domineren. Dat zijn twee stappen die hij in één keer heeft gezet. Verwachten dat hij meteen ook een constant prestatieniveau haalt – een derde stap – is niet realistisch.”