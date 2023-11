Eli Iserbyt pakt drie op drie in de Superprestige na duel met Nieuwenhuis, inschattingsfout breekt Nys zuur op

De Superprestige in Niel is een heroïsche cross geworden. Het werd een titanenduel tussen Eli Iserbyt en de verrassende Joris Nieuwenhuis. Iserbyt trok uiteindelijk aan het langste eind.

Het parcours schrok veel renners vooraf al af en voor onder meer Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar deden nooit mee voor de zege. Thibau Nys vertikte het na een minuut om van de fiets te gaan op een lastige strook en zag zo'n heel wat renners hem voorbij steken.

Een inschattingsfout die Nys duur zou opbreken. Van de tiende plek zakte Nys weg naar de 20ste en deed nooit mee voor de zege. Dat werd een strijd tussen Eli Iserbyt en de verrassende Nederlander Joris Nieuwenhuis, een ploegmaat van Nys.

Iserbyt had een vette kluif aan Nieuwenhuis, die hem ronde na ronde onder druk bleef zetten. Ook Sweeck was niet ver, maar een lekke band nekte hem. De Spanjaard Felipe Orts reed op een verrassende vierde plaats.

Verrassend podium

In de laatste ronde lukte het Iserbyt toch om Nieuwenhuis af te schudden, toen de Nederlander bij een fietswissel achter zijn zadel sprong. Iserbyt pakt zo drie op drie in de Superprestige en breidt zijn voorsprong in het klassement ook stevig uit door het falen van Vanthourenhout en Van der Haar.

Nieuwenhuis werd nog beloond met een mooie tweede plaats, Sweeck viel nog naast het podium na een val. De derde plaats was zo voor de Spanjaard Felipe Orts.