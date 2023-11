Peter Sagan doet boekje open over gemiste transfer naar Soudal-QuickStep

Peter Sagan heeft een rijkgevulde carrière achter de rug. Al liep het niet allemaal zoals hij zelf gepland had.

Peter Sagan was te gast in THEMOVE, de podcast van Lance Armstrong. Hij vertelde er honderduit over zijn geslaagde carrière. Zo was het naar eigen zeggen van de Slovaak niet de bedoeling om wegrenner te worden. “Als junior reed ik op de weg, in het veld én op de mountainbike”, begint Sagan.

“In die laatste discipline werd ik zelfs wereldkampioen. Toen was ik ervan overtuigd dat mijn toekomst in het mountainbiken lag. Ik wilde altijd mountainbiker worden. Dat was mijn passie. Ik vond rijden op de weg maar saai. Mijn coach vertelde me zelfs dat ik op de weg nooit zoveel zou bereiken als in het mountainbiken. Ik had nooit gedacht dat ik op de weg ging eindigen.”

Het zag er zelfs even uit dat hij bij QuickStep aan de slag ging gaan, maar zover kwam het uiteindelijk toch niet. “Maar ik moest sowieso een jaar wachten voor ik bij hen mocht rijden. Ze vonden dat ik nog niet klaar was om profrenner te worden.”

En zo kwam het tot een andere oplossing. “Terzelfdertijd praatte ik ook met Liquigas. Zij waren veel meer open. Na een jaar bij hun opleidingsploeg mocht ik het bij de grote jongens proberen. Zo ben ik uiteindelijk toch wegrenner geworden.”