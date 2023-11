Is er meer aan de hand met Thibau Nys? Ploegleider komt met verklaring voor nieuwe offday in Niel

Thibau Nys kwam al voor het tweede weekend op rij niet in het stuk voor. Zijn ploegleider zoekt naar antwoorden.

Met drie zeges in vijf wedstrijden was Thibau Nys uitstekend gestart aan het nieuwe veldritseizoen, maar de voorbije twee weken lijkt het wat te stokken. Op het EK deed Nys nooit mee voor de medailles en gaf hij uiteindelijk ook op.

En ook in de Superprestige van Niel was dat zo. Nys dook nog wel als tweede het veld in, maar maakte daarna een inschattingsfout op enkele bultjes. Heel wat renners staken en voorbij en Nys reed na een goede twee minuten al buiten de top vijftien.

Over de piek?

Uiteindelijk kwam Nys als 27ste binnen, op meer dan 7 minuten van winnaar Eli Iserbyt. Ploegleider Eric Braes zoekt naar antwoorden. Hij denkt dat het iets met het trainingsvolume richting het EK te maken heeft. "Ik denk dat hij nu misschien wat over zijn piek is en dat hij nu echt wel rust nodig heeft", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Hij is nog jong en dan gaat het niet elke week goed. Hij heeft dit seizoen al meer laten zien dan wij allemaal hadden gehoopt en gedacht", zegt Braes nog. Nys, die vandaag 21 wordt, komt niet aan de start in Dendermonde.