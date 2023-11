José De Cauwer had het anders aangepakt: "Mocht ik Remco Evenepoel zijn..."

Remco Evenepoel reed dit jaar de Giro en Vuelta en pakte er vijf ritzeges. Maar José De Cauwer had hem liever toch in de Tour gezien dit jaar.

Remco Evenepoel had dit jaar alles op de Giro gezet, maar moest op de eerste rustdag naar huis met een coronabesmetting. Evenepoel had op dat moment twee ritten gewonnen en stond in de roze trui om zijn schouders.

Meteen na die opgave in de Giro kwam een discussie op gang: moet Evenepoel nu naar de Tour? Maar al snel werd duidelijk dat hij dat niet zou doen, maar hij naar de Vuelta zou trekken. Daar won hij drie ritten, maar het eindklassement lukte opnieuw niet.

Tour de France

José De Cauwer had het toch anders aangepakt, als Evenepoel er wat meer in had geloofd. Hij verwijst naar de Olympische titel van Greg Van Avermaet in 2016. "Wat jij getoond hebt door olympisch kampioen te worden in Rio. Op dat parcours geloofde zelfs je vader daar niet te hard in. Jij wel", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Maar mocht ik Evenepoel zijn, ik was dit jaar al naar de Tour gegaan. Om te proeven wat het is. Niet hetzelfde als de Giro en de Vuelta. In het peloton rijden is in de Tour nog duizend keer meer wringen." Evenepoel zal het dus allemaal volgend jaar moeten ontdekken, in zijn eerste Tour.