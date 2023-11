Michael Vanthourenhout moet zware gevolgen vrezen na opgave in Superprestige in Niel

Michael Vanthourenhout heeft zijn eerste wedstrijd na zijn tweede Europese titel niet uitgereden. Hij is twijfelachtig voor de Wereldbeker in Dendermonde.

Michael Vanthourenhout verbaasde een week geleden door op het Europees kampioenschap zijn eerste zege van het seizoen te pakken. Maar in Niel kon Vanthourenhout de lijn niet doortrekken. De Europese kampioen viel twee keer.

Bij de eerste val reed Vanthourenhout nog verder, maar bij de tweede val bezeerde hij zijn knie en gaf hij op. Zijn ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal bevestigde bij Wielerflits dat Vanthourenhout een zwelling op zijn knie had.

Door zijn opgave in Niel ziet Vanthourenhout ook zijn klassement in de Superprestige in rook opgaan. Vanthourenhout stond tweede, maar zakt nu naar de zesde plek. De achterstand op leider Eli Iserbyt bedraagt nu al 18 punten.

Vanthourenhout is ook onzeker voor de Wereldbeker in Dendermonde, een cross die georganiseerd wordt door zijn ploegbaas Jurgen Mettepenningen.