🎥 Nog één keer alles uit de kast: Remco Evenepoel gaat stevig los

De vakantie zit er helemaal op voor Remco Evenepoel. Hij sloot af met een stevig uitte op een hardstylefestival.

Remco Evenepoel had wel wat rust verdiend na zijn zware seizoen. Evenepoel won onder meer Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian en werd wereldkampioen tijdrijden. In de Giro won hij twee ritten, in de Vuelta drie ritten.

Evenepoel vertoefde de voorbije weken in de Verenigde Staten, maar is intussen terug in Europa. Zondag sloot Evenepoel zijn vakantie af op het hardstylefestival Live For This in Amsterdam. Hij werd uitgenodigd door DJ's WARFACE en DSturb.

Tour de France

Evenepoel deelde ook enkele cadeautjes uit met enkele regenboogpakjes. Voor Evenepoel was het het laatste uitstapje van zijn vakantie, want de focus gaat nu weer op nieuwe seizoen. En daar moeten knopen doorgehakt worden.

Onder meer of Evenepoel alleen de Tour zal rijden of de combinatie van de Giro en de Tour. Patrick Lefevere onthulde tijdens de voorstelling van het parcours van de Tour dat Evenepoel aan die combinatie dacht. Maar zelf leek Evenepoel daar al weer vanaf te stappen.